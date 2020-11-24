立院人權促進會今日成立，擔任副會長的民眾黨立委賴香伶表示，近日很多香港青年受壓迫，對台灣來講是很大警惕。過去香港法治民主是優於台灣，希望能夠繼續跟香港互相守望。

今日人促會成立現場，除賴香伶外，包括立法院秘書長林志嘉、監委高涌誠、外交部次長曾厚仁，以及時力立委王婉諭、綠委范雲、王定宇、湯蕙禎、前民運人士吾爾開希、前綠委尤美女、無黨籍立委林昶佐、歐洲經貿辦事處處長高哲夫、德國在台協會處長王子陶、法國在台協會主任公孫孟、英國在台辦事處副代表畢騰安、日台交流協會台北事務所副代表横地晃、澳洲駐台辦事處副處長蘇奕忱等多位駐台代表到場。

今日大會發起人為王定宇，副會長為賴香伶、林昶佐、湯蕙禎、王婉諭及秘書長范雲、執行副秘書長吾爾開希、顧問尤美女。

王婉諭表示，一個國家民主的建立，視乎於如何對待人民，以及維護人民權利、提供人民平等的機會，作為立委，最重要的是推動國家往人權的方向前進。

賴香伶說，昨日在衛環委員會針對12月要啟動的秋冬防疫進行討論，衛福部認為若從國外回台國人，如果沒有3天內的檢體報告，就不能回來。很多委員都有意見，接著衛福部長陳時中回應，必須要在最小侵害性、符合比例原則及法律授權下，才能做這種事，而這就是台灣國會能夠理性思辨下所完成的共識。

(中時 )