金門軍營門口車禍 1休假上士受傷送醫 12:012020/11/24 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門太湖營區門口路段今天清晨發生汽、機擦撞事故，全案由軍警調查處理中。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門太湖營區門口路段今天清晨發生車禍，騎機車離營休假的林姓上士遭民眾轎車擦撞，造成四肢多處擦傷及左手肘封閉式骨折。（民眾提供） 金門太湖營區門口路段今天清晨發生車禍，騎機車離營休假的林姓上士遭民眾轎車擦撞，造成四肢多處擦傷及左手肘封閉式骨折，全案由軍警調查處理中。 今日清晨在太湖營區服役的一營營部連林姓上士騎機車離營，在門口遭1輛由民眾駕駛，自對向車道左轉的轎車擦撞倒地，火速由連部官兵送往金門醫院急診，醫師診斷意識清楚、四肢多處擦傷及左手肘封閉式骨折，需照X光進一步確認傷勢。 警方提醒，地區的道路狹窄，加上岔路又多，行車經過路口應減速，並注意左右來車，以免肇生危險。 (中時 ) #金門 #太湖 #營區 #上士 #擦撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國1重大車禍 休旅車翻覆6人噴飛4死2傷 2人有酒精反應 06:452020/11/22 社會 國1南下348K岡山路段火燒車 幸無人受傷 21:582020/11/23 社會 國一4死大車禍 超載又全沒繫安全帶 其中3越南移工 08:242020/11/22 社會 保時捷三菱疑國3苑裡段尬車 釀4車連環車禍 7人受傷送醫 09:312020/11/22 社會 金門疑因逆向超車 2車對撞駕駛均輕傷 10:172020/11/24 社會 方志友出車禍曝傷勢 醫囑：2個月才會好 12:102020/11/23 娛樂 差100公尺就到家 單車女遭大貨車輾魂斷輪下 13:182020/11/23 社會 19歲軍人休假騎車返家 與轎車對撞噴飛亡 10:252020/11/21 社會 宜蘭五結民宅傳火警 1女嗆傷送醫 00:022020/11/23 社會 增進親子關係 移民署邀金大教授開講 14:172020/11/21 寶島 社會熱門新聞 少女與大叔淋酸桶屍案6嫌羈押 幕後「女魔頭」曝光 - 社會 荒唐！訓練營驚爆青少年「男女裸抱入睡」 家長見畫面氣炸 - 社會 老師用尿壺裝水給小孩喝 媽氣炸！網傻眼：真的太像水壺 - 社會 金門軍營門口車禍 1休假上士受傷送醫 - 社會 29歲女「畢羊單攻」罹難 父怒批主揪沒保險 網：湊車錢而已 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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