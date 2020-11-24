金門太湖營區門口路段今天清晨發生車禍，騎機車離營休假的林姓上士遭民眾轎車擦撞，造成四肢多處擦傷及左手肘封閉式骨折。（民眾提供）

金門太湖營區門口路段今天清晨發生車禍，騎機車離營休假的林姓上士遭民眾轎車擦撞，造成四肢多處擦傷及左手肘封閉式骨折，全案由軍警調查處理中。

今日清晨在太湖營區服役的一營營部連林姓上士騎機車離營，在門口遭1輛由民眾駕駛，自對向車道左轉的轎車擦撞倒地，火速由連部官兵送往金門醫院急診，醫師診斷意識清楚、四肢多處擦傷及左手肘封閉式骨折，需照X光進一步確認傷勢。

警方提醒，地區的道路狹窄，加上岔路又多，行車經過路口應減速，並注意左右來車，以免肇生危險。

(中時 )