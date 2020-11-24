草悟廣場目前地表最潮公司進駐短期經營，以「富地市場」活絡商圈氛圍。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

草悟廣場目前地表最潮公司進駐短期經營，以「富地市場」活絡商圈氛圍。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

草悟廣場目前地表最潮公司進駐短期經營，以「富地市場」活絡商圈氛圍。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

勤美集團於草悟道旁經營勤美綠園道商場，又取得草悟廣場經營權。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

草悟道為台中市重要綠帶資源，具備國際級都會觀光魅力。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市草悟廣場於日前委外營運屆滿，由勤美公司得標取得經營權，預計投資2500萬元，重塑廣場公共空間，搭配常態店鋪及動態活動，打造全齡友善的草悟生活。勤美預定明年7月進駐，籌備期間，觀旅局辦理商場短期出租，由地表最潮公司以「富地市場」活絡草悟廣場氛圍。

勤美公司將以「共融」為核心價值，設立「綠植地標、全齡友善、草悟生活、共創共享」四大經營目標展開營運規劃，打造草悟廣場成為共融特色的樞紐型公共設施典範。觀光旅遊局表示，勤美集團自2008年起，見證及參與草悟道的發展，至今已累積12年在地經營的經驗，不斷以嶄新的風貌提供消費者多元的服務。

勤美公司預計投資2500萬元，重塑草悟廣場公共空間，搭配常態店鋪及動態活動，打造全齡友善的草悟生活。草悟廣場委託經營7年，若營運績效良好可再續約7年，預估市府每年可收取經營回饋金1500萬元以上。

觀旅局長林筱淇表示，勤美公司需辦理營運前相關籌備工作，預計於明年7月進駐，籌備期間，由地表最潮公司進駐短期經營，期透過複合式創意聚落的營造，活絡草悟廣場整體氛圍；停車場部分則由交通局進駐自辦收費管理，提供民眾不間斷交通服務。

觀旅局指出，草悟道為台中市重要綠帶資源，承載西區地方人文與生活特色，具備國際級都會觀光魅力，近年市府每年於草悟道周邊市民廣場舉辦爵士音樂節等各類節慶活動，加上綠光計畫文創聚落及審計新村創業基地的合作開發，以及鄰近勤美誠品綠園道、主題餐廳、文創小店聚集，儼然成為市民放鬆及外地旅客朝聖的首選空間。

草悟廣場重新委外經營，透過勤美集團專業化經營，注入活水泉源，持續帶動周邊旅宿及觀光產業發展，並創造更多地方就業機會。期盼藉此華麗轉身，成為遊客探索草悟道的起點、在地居民生活的交叉點、區域特色店家的串連平台，與鄰里居民、市民、國內外遊客共創共享草悟生活價值。

(中時 )