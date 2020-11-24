勞動部24日公布最新無薪假（減班休息）統計，經勞雇雙方協商減少工時事業單位計486家，實施人數10,934人，較上次人數減少383人，但實施家數增加19家，勞動部解釋，主因南科有大型企業單位停止實施無薪假，目前中小型事業單位還是有因肺炎影響，不過整體人數呈現下降趨勢。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說，由於政府啟動新一波紓困方案，部分廠商尋求紓困而停止放無薪假，是讓無薪假人數減少的原因之一，另一部分是企業經營狀況好轉，且依目前趨勢研判，無薪假人數是有持續減少的情形。

(工商 )