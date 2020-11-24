疫情趨緩無薪假人數下降 連3期下降 12:002020/11/24 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部24日公布最新無薪假（減班休息）統計，經勞雇雙方協商減少工時事業單位計486家，實施人數10,934人，較上次人數減少383人，但實施家數增加19家，勞動部解釋，主因南科有大型企業單位停止實施無薪假，目前中小型事業單位還是有因肺炎影響，不過整體人數呈現下降趨勢。 勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說，由於政府啟動新一波紓困方案，部分廠商尋求紓困而停止放無薪假，是讓無薪假人數減少的原因之一，另一部分是企業經營狀況好轉，且依目前趨勢研判，無薪假人數是有持續減少的情形。 (工商 ) #無薪假人數 #勞動部 #事業單位 #下降 #疫情趨緩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不懼逆風 大中華基金績效猛 04:102020/11/24 投資理財 ESG量化多重資產 帶動新風潮 04:102020/11/24 投資理財 人民幣10月名目實質匯率 連四升 04:102020/11/24 全球財經 食安打假球 無異拿肉灌人民嘴 04:102020/11/24 政治要聞 強監管房源增 陸租賃市場有望修復 04:102020/11/24 產業財經 跳舞群組爆疫情謝玲玲確診新冠肺炎 04:102020/11/24 娛樂新聞 台灣模式打假 藍憂成政治工具 04:102020/11/24 焦點要聞 10月失業率 近七個月最低 04:102020/11/24 財經要聞 代工訂單強強滾 晶圓三雄狂奔 04:102020/11/24 證券．權證 中信海外獲利 靠中越印度 04:102020/11/24 金融．稅務 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 葉倫屬信奉升息鷹派 為何市場歡呼她接財長？ - 財經 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 勿造成健保困擾 「重大傷病險」不得僅見卡理賠 - 財經 - 工商 牆倒眾人推 通用汽車退出川普對加州政府燃油標準訴訟 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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