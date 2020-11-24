世界領先開放原始碼軟體解決方案供應商紅帽公司宣布推出Red Hat Enterprise Linux（RHEL）及Red Hat OpenShift新功能，力助企業將邊緣運算導入混合雲架構中。全球頂尖企業級Linux平台RHEL全新功能，能在較小的實體空間（physical footprint）內將系統穩定性最大化，同時維持工作負載獨立性。而Red Hat OpenShift作為領先業界的企業級Kubernetes平台，提供遠端工作節點架構，即便在空間有限或遠端部署時仍能使用Kubernetes。

IDC發佈的《全球邊緣支出指南》預測2024年全球邊緣運算市場規模將達2,506億美元，其中邊緣運算相關軟體將佔此支出的21％。紅帽堅信邊緣運算需要建構在以企業級Linux及生產就緒的Kubernetes架構為基礎的開放式混合雲之上，而紅帽本次發佈的RHEL及Red Hat OpenShift新功能，能進一步滿足此需求。

IDC邊緣策略研究總監Dave McCarthy指出，邊緣裝置與服務將替全球市場與各行各業的數位轉型點火添薪，而邊緣技術廠商也預視到未來幾年的市場潛力。像紅帽一般能以邊緣思維提供資料中心技術（如RHEL和Red Hat OpenShift）的軟體供應商，相信能在這波轉型中取得優勢。

紅帽副總裁暨總經理Stefanie Chiras表示，紅帽相信若沒有開放式混合雲，就沒有我們所知的邊緣運算概念；企業級Linux和全方位的Kubernetes平台是混合雲的骨幹，這兩項技術在邊緣運算的持續發展進程中扮演至關重要的角色。RHEL與Red Hat OpenShift的新功能更證明了這一點，讓企業在無論在伺服器機房、虛擬環境、公有雲抑或是企業網絡最遙遠的端點等IT架構中，都能打造開放且符合標準的創新應用。

對功能完善的傳統作業系統而言，邊緣裝置相對小的實體空間、位置遙遠，連線能力也有限，但對RHEL來說，以上都不成問題。RHEL8.3可以輕易橫跨核心資料中心及遠端伺服器間的距離，滿足企業級針對邊緣部署所需要的支援、穩定性及資料安全的需求。

RHEL的邊緣運算相關新功能包括：Image Builder提供邊緣架構快速生成作業系統映像：協助IT部門更簡易生成專門的映像，解決邊緣運算架構龐大的問題，又能精準滿足不同部署的需求。遠端裝置同步升級：在下一次裝置重新開機或電源重啟時預備並安裝更新，減少停機時間及IT團隊的人工介入。無線更新技術：傳輸少量資料時仍推送必要編碼，此功能特別適用於連線受限或容易斷訊的地點。智慧復原：基於OSTree的功能，讓用戶根據各別工作負載的健康狀態來偵測衝突或編碼問題。當偵測到問題時，映像會自動回復到前一次正常更新狀態，避免邊緣端耗費不必要的停機時間。

具備上述更新功能，單一生產級Linux平台的RHEL就能完整覆蓋企業IT架構，從地端伺服器到公有雲、從核心資料中心至最遙遠的邊緣裝置。將開放式創新標準化是開放式混合雲的基石，企業因此能專注於應用程式與服務的創新，而非IT架構中的相容性或整合性問題。

(工商 )