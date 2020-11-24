美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，認為祥碩目前公司營運前景正向，未來在新產品、大陸市場倍增成長等加持下，整體表現不看淡，故維持祥碩目標價2300元、維持加碼評等。

祥碩第三季營收20.93億元，季增加59.89%，年增加128%，稅後純益8.78億元，季增加6.68%，年增加261%，每股稅後純益13.08元，單季毛利率52.27%，季減少0.16個百分點，年增加0.84個百分點；累計前三季營收49.88億元，年增加81.66%，累計稅後純益21.94億元，年增加203%，每股稅後純益33.55元，毛利率52.35%，年增2.6個百分點。美系外資預估，根據最近的市場需求來看，祥碩第三季營收可能和第四季相似，且祥碩也看好，整體強勁的需求將延續到2021年上半年，故維持祥碩目標價2300元、維持加碼評等。

針對市場擔憂其在市場面對的競爭威脅，美系外資表示，祥碩公司並不在意，其對自家的技術和成本結構相當有信心，祥碩也透露，基於ARM的CPU，目前正與一個美國的新公司合作，此外，祥碩在大陸市場的業務持續擴展，且主要集中在PC方面，其具有更高的平均售價和毛利率，祥碩預期2021年大陸業務將年增長一倍。

(時報資訊)