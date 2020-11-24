神盾(6462)第四季恐持續受到晶圓產能緊縮衝擊，但明年起透過轉移，該問題將明顯舒緩，加上新品效應，外資維持神盾加碼評等、目標價135元。

美系外資指出，神盾看好在新產品的推動下，韓國客戶應該會有所恢復，其所指的就是三星，且面對上游晶圓產能的短缺，神盾自第三季末就一直處於瓶頸，但神盾認為這在2021年將逐步獲得改善，其預計在明年將光學指紋傳感器遷移到65奈米，營運可望重返成長軌道。

至於華為問題，美系外資表示，神盾在華為禁令失效前，就已經有出貨給華為，所以假設華為問題有任何的緩解，對神盾都是有正面助益的，除此之外，在新產品上，神盾將在2021年推出用於OLED面板的大面積指紋傳感器，且也有越來越多的智慧手機OEM廠商對側面安裝的指紋傳感器表示有興趣，整體來說，維持神盾加碼評等、目標價135元。

神盾第三季歸屬母公司淨利2.23億元，季增逾3成，每股純益3.2元，單季毛利率43%，較第2季下降2個百分點。

神盾自9月下旬開始，就受到晶圓代工產能緊縮衝擊，也已經看到10月營收滑落至5.39億元，月減約14%，目前預計第4季產能問題更加嚴重。

(時報資訊)