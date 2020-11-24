統一獅隊投手王鏡銘先前向中職申請行使自由球員（FA）權利，今（24）日卻在臉書粉絲團發表《撤回FA申請聲明》，理由是擔心若無其他球隊問津，屆時又回不了獅隊，將造成失業的後果。其原文如下：

「聯盟於2020年11月19日解釋：任何球團只能與最多兩名選手締結契約，此規定不包含與原球團行使FA選手權利的選手締結合約。

聯盟今日致歉，並更正解釋內容為不論是否為原球團之球員，本季七名申請FA之選手，任何球團最多只能與兩名選手締結契約。聯盟也同意目前已申請之選手，可以撤回申請。

經慎重考量後才行使FA，經由市場機制了解自我價值，原意除了自我行使外，能帶動後輩創造自我價值的權利，上訴聯盟致歉並「再度」解釋規定，導致本隊三位選手有面臨FA失敗風險，將無法回到統一獅隊而導致工作權受損，直接失業！！

聯盟的反覆解釋行為，卻由選手自行承擔失業風險是否恰當？此FA原本意義已喪失，聯盟反覆滾動解釋規章公信力何在？

聯盟再度滾動規章解釋當兒戲，選手不能拿未來當兒戲，要對自己職業生涯、工作權、人生負責，經球團通知溝通後，無奈之下只能被迫撤回FA申請，不願拿生涯陪葬！

謝謝統一獅球團，全力協助與聯盟抗議爭取撤回FA申請，也在此向球迷朋友說聲抱歉，由於規章解釋滾動，為降低自已或隊友產生「失業」風險最後的選擇。」

(中時 )