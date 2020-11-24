政府明年元旦開放萊豬，引起社會譁然，22日秋鬥遊行，6萬人上街反萊豬，國民黨主席江啟臣則邀請蔡英文總統辯論萊豬，但總統府稱應回歸立法院。對此，台北市議員羅智強在臉書上表示，蔡英文如果認為自己是站在正確的道路上的話，就應該相信真理越辯越明，鼓勵蔡參加辯論。

羅智強舉2010年時總統馬英九的例子，當年民進黨強打ECFA，使得當時馬英九的聲望跌落谷底，直到時任在野黨主席的蔡英文邀請辯論，馬英九大方答應，結果馬在台上高談闊論，在辯論台上擊敗對手，民調因此大漲10%，此後更是穩定上升，直到2012年贏得連任。

如今蔡英文的背景與當年大致相同，只差在蔡沒有連任壓力，但如果蔡英文站住了道理這一方，就不應該害怕辯論。羅志強指出，蔡英文在萊豬議題上肯定有相當多的委屈，鼓勵蔡英文可以在辯論中告訴國人，萊豬有多麼的好。

羅智強呼籲蔡英文要有信心，相信當年反對萊豬的蔡主席是騙子，如今支持萊豬的蔡總統才是真正負責任的人！只要解釋清楚，民眾的疑慮就會化解，蔡英文的民調就會再創新高、民進黨的執政就能夠千秋萬世，「所以蔡英文，出來辯論吧！」

(中時新聞網)