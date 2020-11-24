汪小菲和老婆、孩子分開5個月撐不住了。(圖／翻攝自微博)

汪小菲和大S結婚10年，育有一對寶貝兒女，婚姻生活幸福美滿，不過因為工作關係，常需往返台北、北京兩地，今年受疫情影響，和老婆、孩子分開時間更長，今(24日)凌晨，他終於扛不住吐心聲「好像得了焦慮症」。

汪小菲凌晨在微博發文，「每天這個時候一定睡醒，好像得了焦慮症。五個月了，很多工作我也盡力了，當心裡和體力實在撐不住的時候，就會想起家來，差不多該回去了...我恨這個疫情​​​」，無奈吐和老婆、孩子分隔多時的心聲。

其實，這不是他第一次喊想家，9月時也曾發文表示，想念女兒會莫名的冒汗、心悸、一直出汗，還瘦了5公斤「瘦成猴了」，感嘆以前的幸福多美好，要大家學著珍惜，好好活著。網友見狀也紛紛留言替他加油打氣。

有網友建議讓大S學學伊能靜，去大陸掙錢還能夫妻團聚，卻被其他網友嗆「為啥學伊能靜？每個人對生活的追求不一樣，為什麼一定要標準的生活方式」。

(中時新聞網)