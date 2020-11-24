警消到場後趕緊下水搶救，奮力將男子拖上岸邊，雖然男子明顯溺斃，但仍緊急送往彰濱秀傳醫院搶救。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

昨天下午有民眾在彰化縣芳苑鄉，漁港七路靠近漁港橋的魚塭圳溝裡，發現一輛機車浮在水面，旁邊還有一個載浮載沉的屍體，嚇得趕緊通報警消；警消到場後趕緊下水搶救，奮力將男子拖上岸邊，雖然男子明顯溺斃，但仍緊急送往彰濱秀傳醫院搶救。

警方表示，23日下午5點15分，1名熱心民眾匆忙跑到派出所，表示他開車經過該處時，發現排水溝內有一個人跟機車，所以趕快跑過來報案，還熱心的帶警消趕往現場，研判男子已經沉入水中多時，被拉上岸時明顯沒有呼吸心跳。

警方說，初步了解死者為65歲林翁，住在社頭，初步檢視死者與落水的機車，都無明顯外傷，初步排除他人所為可能，當晚也緊急調閱相關監視器，確認林男當時只有自己1人騎車，也排除有其他人落水可能，但詳細的落水原因，仍有待後續進一步調查釐清。

據了解，林姓老翁獨居在社頭，膝下沒有子女，兄弟姊妹都常住台北，事情發生後返回社頭，其胞弟表示，哥哥平常愛喝酒，有酒駕的紀錄，不知道是不是因為喝酒才摔落，事情發生大家都很錯愕。

(中時 )