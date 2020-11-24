含萊克多巴胺的美豬明年1月將開放進口，台中市議員張廖乃綸24日關切中央開放萊豬進口及校園營養午餐食品安全議題；張廖乃綸搬出2016年國民黨立委在立法院抗議含萊克多巴胺美豬進口時所使用的大型道具豬，要求市府一定要嚴格把關，全力防堵萊豬進入校園及幼托園所。

市長盧秀燕說，張廖乃綸的提議她非常贊成，市府會邀請所有團膳業者出面保證、共同宣示，確保學校師生食安，也會修改校園團膳契約，如果業者使用萊豬、一律解約；防堵萊豬不只是口頭宣示，也會要求業者提出食材來源證明，證明沒有萊豬才能成為校園團膳廠商。

張廖乃綸指出，民進黨中央不顧地方反對，堅持在明年1月起開放含萊克多巴胺美豬進口台灣，還說「台中市食品安全衛生管理自治條例」，明訂「台中市豬肉及相關產製品的瘦肉精一律『零檢出』」牴觸中央法規，只准中央放水萊豬、不准地方嚴查把關，很多家長都擔心萊豬會入侵學校營養午餐。

張廖乃綸表示，教育部說已經修正「學校外訂盒餐、桶餐採購契約範本」規範學校午餐一律採用國產在地優良肉品，如果沒使用國產肉品或混充或假冒、不實要加重罰則，安親班等兒童課後照顧服務中心、幼兒園的供應膳食也要比照這個標準。但教育部的罰則是記15點-20點處分，讓家長質疑，光是記點能有嚇阻效果嗎？

張廖乃綸指出，學童的健康不容輕忽，校園食品安全也不容妥協。新北市政府已經和團膳業者及食材供應商協商換約，明定豬肉萊克多巴胺零檢出，若混充、假冒或驗出瘦肉精，將祭出違約金處分，違規記點滿50點就解約，台中市也應該有所作為、嚴格把關，並且和團膳業者一同宣示，堅決不使用萊豬。

教育局長楊振昇說，教育局正積極規劃，預定下個月15日前會通盤要求各校議約變更團膳契約，台中市查到一次就扣20點，違規名單立即公布，新北市查到違規一次扣25點，記滿50點就解約，但台中市查到違規一次就扣20點，並且終止契約、公布廠商名單，防堵萊豬進校園，不只要宣示、也要行動。

張廖乃綸強調，因應萊豬進口，農委會將學校營養午餐主要食材使用三章一Q、每人每餐原本補助3.5元，明年將調高到6元。但農委會的三章一Q只針對中小學，很多公立幼兒園或市立幼兒園卻沒有被納入，這並不公平，教育局應該積極向農委會爭取。

教育局長楊振昇表示，農委會的三章一Q團膳獎勵方案，目前只針對國中小及附設幼兒園補助，教育局會積極向中央反映，爭取將其他公幼或市立幼兒園納入獎勵補助範圍。

(中時 )