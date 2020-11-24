「國寶美女」、「永遠的東方不敗」林青霞最近推出第3本著作《鏡前鏡後》，近日她也回歸微博，積極跟粉絲交流。今(24日)凌晨，她丟出一張自己到農場拍攝羊駝的照片，寫下：「草泥馬」，發音近似髒話，笑翻網友，紛紛說：「太好了，我被姐姐罵了」、「太可愛了，對不起讓我笑一會兒」。

上週六台灣電影人的盛世金馬獎落幕，隔天早上林青霞便第一時間發表心得，說：「台灣金馬獎影后和最佳女配角獲獎者是八十一歲的女演員陳淑芳，真是振奮人心。終身成就獎頒給候孝賢也是實至名歸，不做第二人想。」並讚揚李安對台灣電影的貢獻讓人動容。

林青霞寫下「草泥馬」，笑翻網友。（圖／翻攝自林青霞微博）

47年前林青霞拍攝瓊瑤小說《窗外》同名改編電影出道，自此一炮而紅，後來接連演出《秋歌》、《我是一片雲》、《月朦朧鳥朦朧》、《一顆紅豆》，可見和瓊瑤的好交情，林青霞與秦漢也因《窗外》結緣傳緋聞，瓊瑤後來受訪，透露她觀察那10年間林青霞很在乎秦漢，「我認為秦漢是她唯一的心上人。她很在乎他，2人卻不能在一起」。

林青霞分享以前跟瓊瑤合影。（圖／翻攝自林青霞微博）

今上午，林青霞分享瓊瑤看了她著作心得的聊天截圖，瓊瑤稱讚她「是作家了！這本書的編排，也是我認為三本書中最好的！」林青霞更貼出多年前兩人合影，當年林青霞的「盛世美顏」引來許多粉絲稱讚，直說：「看到美女真是開心」、「這年輕的臉龐是我最初淪陷的原因」、「堪稱良師益友」。

林青霞回應網友。（圖／翻攝自林青霞微博）

(中時新聞網)