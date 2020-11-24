馬籍女大生在台遭性侵殺害，死者家屬隔海要求國賠並對凶嫌處極刑，否則將以馬國司法程序爭取引渡，法務部官員24日表示，梁嫌是我國國民，犯罪地點在台灣，我國有司法管轄權，依《引渡法》規定，不會引渡梁嫌。

鍾姓女大生的父母在馬來西亞透過律師葉海量舉記者會表示，已在台灣透過律師公會全國聯合會理事長林瑞成提出3項訴訟，包括11月3日提出死亡民事訴訟、死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。

葉海量並引述總統蔡英文給死者家屬道歉信內容「因為我們的疏忽，讓您們失去愛女」證明死者遇害是台灣當局疏忽造成，「希望台灣檢調機構審判以死刑為標準，這是全馬來西亞人民的期待」，如台灣不能滿足要求，家屬必不惜一切代價，通過馬來西亞司法程序引渡罪犯。

法務部官員對此表示，依引渡法第4條第1項規定，請求引渡之人犯，為中華民國國民時，應拒絕引渡；但該人犯取得中華民國國籍在請求引渡後者不在此限。梁嫌是我國國民，犯罪地點在台灣，目前檢方已著手偵辦、羈押中，我國當然有司法管轄權，依引渡法規定，我國不會引渡梁嫌到馬來西亞受審。

(中時 )