阿龍出任務 一日路老師

政府交通宣導影片點閱率低，新北市今道安會報有顧問建議市府考慮以現場影片加強效果；新北市長侯友宜坦言許多影片點閱率不高，連交通部長林佳龍6月親自拍攝的宣導影片點閱次數也僅5000多，「如果我自己下來拍可能會更差」，但現場驚悚影片要顧及當事人與親友感受，若能以事故地點周邊社區加強個案宣導，提醒勿重蹈覆轍，才最重要。

新北市24日舉行道安會報，新聞局報告交通宣導成果，去年各縣市交通事故每十萬死傷數是六都第二低，全國僅次北市與金門；不過有道安委員認為，宣導應該更深植人心。

侯友宜說，宣導效率要能達到穿透人心、留下深刻印象，市府各單位都動員，無論是短片，還是透過學校、老人共餐加強，除了量還要有質。

侯友宜提到林佳龍今年6月拍攝的「阿龍出任務」宣導影片點閱人數只有5000多人次，「我們自己在拍宣導片有時候點閱率甚至比部長低」，交通宣導做好真的不容易。

侯友宜說，找名人多一點點效果也未必很好，內容本身與創意更重要，「我做得也沒有很好，自己下去說不定不到3000， 部長比我強太多」，大家都很用心，效果不盡如人意，那就繼續努力。

對於委員提出現場影片的建議，侯友宜指出，現場驚悚影片確實會留下深刻印象，但涉及個資問題，還有當事人與親友感受，以前評估都認為盡量不用這樣的方式，但若能以事故地點周邊社區加強個案宣導，提醒勿重蹈覆轍不要再犯錯誤，才是最重要的。

(中時 )