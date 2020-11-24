高雄一名男子長期與鄰居夫妻因養狗問題相處不睦，去年10月一氣之下，在對方家門前稱自己養的狗名字是對方姓名，大喊「ＸＸＸ是我養的一隻狗，怎樣」、「我的狗叫ＸＸＸ」、（ＸＸＸ即對方姓名）藉此侮辱對方，遭對方提告，法院最終以公然侮辱罪判處罰金5000元，得易服勞役5日。

判決書指出，該男在鄰居門口大喊「ＸＸＸ我養的一隻狗，怎樣」、「我朋友養的狗，ＸＸＸ」、「我的狗叫ＸＸＸ」、「我朋友養的狗叫ＸＸＸ」，以相關言語貶損對方名譽；相隔5天後，他又在對方家門前說，「全家人都是神經病」、「ＸＸＸ是哪條狗啊」等言論，讓鄰居夫妻倆忍無可忍，決定提告。

高雄法院認為，該男未尊重人身尊嚴，以起訴書所載的話語，分別公然侮辱該對夫妻，貶損人格及社會評價，雖然雙方因為養狗問題發生爭執，仍不應逾越法律界限，彼此對話；考量到該男無前科，犯後坦承罪行，兩方認知有異，賠償條件差距過大，未達成和解，最終依公然侮辱罪，共兩罪，各判處罰金3000元，合併應執行罰金為5000元，得易服勞役5日，全案可上訴。

(中時新聞網)