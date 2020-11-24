中鋼運通安全衛生室傅姓主任17日進入柴山後失聯7日，24日上午傳出不幸消息，有登山民眾在柴山西岸秘境「觀海崖」發現傅男遺體，立刻報警處理，警方現正趕往現場確認。

「觀海崖」屬柴山西海岸秘境B路線，路徑陡峭，可眺望台灣海峽美景。另一A路線「少女峰」同為熱門健行路線，兩路線都容易誤入軍事管制區，時常衍生民眾遭軍方「登記」勸退的事件。

傅男17日失蹤後，警消19日曾派出大批人力入山搜救，軍方及民間救難團體22日更派76人加入搜救，家屬一度也到場，希望能盡速找到傅男。

日前警方表示，傅男在17日與同事聚餐後失聯，家屬聯絡1天未果後，心急如焚到鳳山的警局報案求助，警方利用手機定位協尋，發現訊號最後位置出現在柴山路的20-1號機房附近。調閱監視器後，找到傅男的最後身影在中山大學文學院旁的登山步道，調閱鄰近地區監視器也沒發現傅男離開柴山的行蹤。

(中時 )