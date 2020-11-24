明後兩天東北風稍減弱短暫回溫，緊接著周五(27)東北季風增強，各地將明顯感受冷涼，尤其北台灣感受最為明顯，周末北部、東北部高溫僅19-20度，低溫為17度，這波冷空氣持續時間較長、強度也偏強，提醒民眾留意保暖。

氣象局簡任技正伍婉華表示，這幾天的東北風在明(25)天、周四(26)會短暫減弱，周五下一波冷空氣會再度增強，大致為東北季風的強度，此波冷空氣將影響到下周一(30)。

今天東半部、恆春半島有出現局部性大雨甚至豪雨；基隆北海岸、大台北地區，以及中午以後高屏山區有零星短暫雨，花蓮地區則有局部性豪雨發生機率，宜蘭、台東隨著雲系發展也有短時強降雨出現，提醒民眾多加留意。

另外隨著東北風強弱不定，今天台南以北東南部恆春半島8-9級強陣風，東南部與恆春半島也有長浪發生。

明天東北風減弱後，東半部、恆春半島仍有出現局部大雨機率，星期五開始到下週一東北季風迎風面北部、東北部由於水氣較多，不排除有局部性大雨出現機率。

溫度方面，北部、東北部高溫可回升約2-3度，周五起受東北季風影響，各地可以明顯感受溫度下降，尤其北台灣感受最為明顯，預估周末北部、東北部高溫僅19-20度，低溫為17度，預估到下周一中部以北、東北部、東半部低溫約17度，其他各地19度。

除了北台灣高溫下降外，東部、中部下降4-5度，南部、東南部下降2-3度左右。

天氣方面，桃園以北、東半部、恆春半島有較明顯降雨機率，新竹到高雄則晴朗穩定。

(中時 )