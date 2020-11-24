分析師看好2021年第1季雲端數據中心需求將出現反彈，美國記憶體大廠美光科技(Micron Technology Inc.)股價創下逾20年新高。台記憶體廠包括南亞科(2408)、旺宏(2337)上周起獲土洋法人強力拉抬，股價持續攀高。外資周一也同步買超華邦電(2344)，今股價漲勢相對穩健。

美光(MU.US)周一上漲4.53%、收64.18美元，創2000年9月20日以來收盤新高，11月迄今累計大漲27.5%。

周一，三大法人聯手買超旺宏達33154張，三大法人聯手買超華邦電達14403張，三大法人合計買超南亞科3694張。今早旺宏及華邦電股價續強，南亞科則開高後震盪翻黑。

上周外資提前卡位補漲行情、加碼記憶體股，對南亞科單周買超達35975張；南亞科周一持續帶量上攻，攻過70元，創下3月中旬以來新高價，今早再登73.1元新高，自11月至今股價大漲逾25%。目前DRAM報價尚未止跌，但預期明年第1季止跌，熱錢應是搶先卡位補漲和景氣行情。

上周土洋法人聯手買超旺宏共逾12.4萬張，旺宏本周一股價創下今年2月下旬以來新高價，自11月至今股價大漲近18%。

外媒報導，瑞穗證券分析師周一將美光科技(Micron Technology Inc.)目標價自56美元調高至70美元，看好在臉書(Facebook Inc.)、微軟(Microsoft Corp.)的帶動下，2021年第1季雲端數據中心需求將出現反彈。德意志銀行分析師則表示，全球疫情將帶動數據中心、5G智慧型手機和遊戲機需求加速成長，美光將受惠，將美光目標價自60美元調高至70美元。

(時報資訊)