美系外資出具最新報告，看好IC載板廠景碩(3189)在市場供需持續吃緊狀況下，將成為掌握ABF載板及BT載板商機的最大受惠者，首度將景碩納入追蹤個股，給予「買進」評等、目標價135元，股價潛在上漲空間達約80％。

受此利多激勵，景碩今（24）日開高6.49％後旋即放量攻鎖漲停價84.7元，創8月中以來3個月波段高點，截至11點45分成交量已突破2.93萬張，尚有超過7100張買單排隊。三大法人上周賣超景碩1797張，昨（23）日反手回補182張。

美系外資表示，隨著科技朝5G與物聯網（IoT）時代演進，強勁推升對運算及通訊能力需求，將使未來幾年全球ABF載板市場強勁成長，預期2020～2024年複合成長率（CAGR）將達17％，大幅扭轉2012～2017年複合衰退7％態勢。

美系外資認為，在此市場榮景下，景碩將憑藉著積極新增ABF載板產能脫穎而出，相較於2019～2022年產業年複合成長率為10～15％，景碩的年複合成長率估逾45％，在市場供需持續吃緊狀況下，預期營收市占率將自2019年的5％提升至2022年的10％。

同時，景碩為全球最大的BT載板供應商之一，去年市占率約13％，擁有完善的客戶級技術基礎。隨著天線封裝（AiP）市場規模可望在5年內成長達11倍，認為景碩將是掌握相關商機的最大受惠者。

美系外資看好景碩營收將出現強勁成長動能，預估2020～2022年複合成長率將高達1.13倍，配合ABF載板及BT載板價格明年上半年均將喊漲，加上5G毫米波（mmWave）手機滲透率提升，將有助於景碩淨利率持續提升。

基於未來營運成長動能可期，股東權益報酬率（ROE）估自2019年的負7.6％躍升至2022年的12.7％，美系外資首度將景碩納入追蹤個股，給予「買進」評等、目標價135元，股價潛在上漲空間達約80％。

(時報資訊)