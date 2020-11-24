國泰金(2882)拓展以「CaaS國泰即服務」（Cathay as a Service）為核心的服務生態圈，集結旗下子公司並彙整全集團資源，為異業合作夥伴量身打造新型態商業模式。今日子公司國泰產險與中興保全科技跨界合作，將IoT（Internet of Things）防災設備與國泰產險保險服務結合，提供符合大眾住居需求的防災理賠服務。

國泰產險指出，在此項合作中，客戶若使用「IoT火災事故加值服務」，當居家的IoT設備偵測到異常，如：瓦斯濃度、煙霧、溫度等出現短時間溫度竄升或大量濃煙，將立即發送訊號至中保科技的24小時管制中心，管制中心人員前往事故現場勘察後，如確定為火災事故，將透過API同步通報國泰產險，客戶只要提出損失清單、維修單據等損失證明給中保服務人員，即可加速國泰產險的理賠服務。此創新流程是透過雙方資源與服務價值鏈的整合，重新梳理用戶端到端體驗旅程，讓消費者以最簡單的方式，獲得全方位的保障。

國泰金副總經理梁明喬表示：「國泰服務生態圈以專業數位數據能力及既有的金融專業服務以來，已與旅遊、交通、電商、保險、電信、生活、金融等領域的異業夥伴建立合作關係，本次與中保科技攜手為客戶住居生活安全把關，將IoT設備與保險服務結合，也是國泰服務生態圈推進住居生態的重要里程碑。」在數位時代國泰轉型的當下，新商業模式的推展從金控與銀行出發，國泰產險也開始積極轉型，與中保科技合作推出中保「IoT火災事故加值服務」，透過程式自動化數據傳輸，將火災事故處理流程從一個月縮短為三個工作天，提供客戶更快速、更簡單、更便利的保險服務體驗。

(時報資訊)