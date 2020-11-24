蘋果周一再度推出抽佣制度的新變革，宣布直到2021年6月底，透過iPhone手機app提供數位課程或虛擬活動的公司，將不必使用蘋果App Store程式內購買機制，意即他們可以直接向客戶收取費用，而不必向蘋果支付30%佣金。

這次的展延，將在不額外收費的情況下，提供這些公司更多時間舉辦付費數位活動，而非在新冠肺炎疫情期間舉辦親自到場的活動。

蘋果在開發者部落格上表示，根據App Store Review指南3.1.1，應用程式必須透過程式內購買，提供任何付費的線上團體活動體驗，但我們已暫時停止這項要求，最初的期限為2020年12月。為了提供更多時間去開發程式內購買解決方案，現在這個期限將延長到2021年6月30日。

在蘋果對App Store的掌控，以及App Store的收費政策遭到反競爭的質疑與抨擊之際，這是這家科技巨頭最新遞出的橄欖枝。

本月稍早前，蘋果宣布自2021年1月1日起推出名為「App Store小型企業計畫」（App Store Small Business Program），在App Store的收入不到100萬美元的程式開商者，其佣金費率從30%大幅調降至15%，這意味著在App Store的大部分開發者都可望適用砍半的費率。

近年來蘋果向程式內購買抽佣30%的政策已經面臨外界的不滿聲浪，以及政府的審查壓力。在臉書與微軟公開批評這個30%的抽佣制度後，《要塞英雄》（Fortnite）遊戲開發商Epic Games因試圖提供直接付款方式規避蘋果佣金，亦挑起與蘋果之間的法律爭訟。此外，在蘋果執行長庫克於美國眾議院反托拉斯小組委員會作證之前，該委員會主席即批評這筆費用根本是「攔路搶劫」。

調查顯示，在App Store約180萬個應用程式中，僅0.2%的年營業額超過百萬美元，亦即大部分行動開發商都將適用15%佣金費率，Loup創投分析師蒙斯特（Gene Munster）此前預估這部分小型開發商占App Store營收比重約20%，因此將下年度App Store營收預測調降16億美元，至142億美元。

(時報資訊)