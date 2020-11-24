民進黨立委高嘉瑜為澄清炒房爭議，自毀女神形象，在臉書PO出房間內衣物堆積如山的照片。高嘉瑜媽媽似乎不知道女兒在台北的生活狀況，看了照片後不捨落淚，相當自責。

高嘉瑜自爆有「囤物症」，租屋10年累積不少東西，房間內堆滿衣物，其中一顆泛黃的枕頭更引發網友熱議。高嘉瑜今（24）日特別分享「枕頭的故事」，因家裡開百貨行，枕頭是從基隆帶到台北，在10年前，沒有記憶枕、乳膠枕，自己的枕頭已經算是最好的了。

高嘉瑜媽媽接受《TVBS》採訪時表示很心疼，當晚看到照片就哭了，覺得生活可以更輕鬆一點，為什麼要把自己搞得那麼複雜，一堆衣服代表忙到連整理都沒時間，覺得這種生活真的太辛苦。

除了不捨，高嘉瑜媽媽也相當自責，認為自己身為媽媽很不盡責，也想去幫她整理，但每天要做生意，有自己的工作，真的走不開。

從炒房爭議到衣服堆積如山、租屋處像回收場，高嘉瑜名下還有台積電等8家上市股票，先前也曾自爆吃過期食物，話題持續延燒。

(中時新聞網)