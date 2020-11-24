◎假日出勤補休要自費代課 全教總：吃老師豆腐

長期以來老師在假日奉派出公差，雖可擇日補休，但補休時卻需要自費請其他老師代課，不合理。全國教師工會總聯合會今天表示，這套制度是「在吃老師豆腐」、「把老師當免費人力」，他們將督促全國各縣市改善。

◎秋季雨量銳減 創27年來新低

冬季即將來到，氣象局指出，今年梅雨季提早結束、夏季無颱風侵台，加上11月上旬侵台的閃電颱風未帶來豐沛雨量，今年秋季平均雨量僅氣候平均值的6成，為1993年以來最少雨量的一年；另根據氣候模式預測，反聖嬰持續到明年春，下一季雨量仍偏少。

◎國中生拍桌嗆老師 校方無奈報警

南投縣某國中發生學生不服管教，還向師長拍桌嗆聲，最後請來警察到校才平息；縣議員張嘉哲、蔡孟娥認為品格教育要加強，並建議設置中途學校；教育處長陸正威則表示，是否設置中途學校還要研議。

◎全新打造「鳴日號」 雄獅迎向鐵道旅遊年

雄獅旅遊搶攻國旅再下一城，獲得台灣鐵路局之青睞，以「鳴日號」串聯觀光場域，帶動旅客與在地文化交流，啟動台灣鐵道旅遊，雄獅也宣示將以集團的力量全力經營鐵道旅遊，運用觀光列車和每個車站與在地產業串接，並導入設計美學，隆重迎接「美學觀光列車」所代表的2022鐵道旅遊年。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)