英飛凌科技（Infineon）擴展其經濟實惠、高效能且安全的物聯網解決方案陣容，推出滿足最新WPA3安全標準的Wi-Fi4專用解決方案。新推出的CYW43439解決方案是一款Wi-Fi/藍牙/藍牙低功耗（BLE）整合晶片，適用於智慧溫控器或智慧照明等物聯網應用，能協助產品設計人員更輕鬆地滿足在全球範圍內新湧現的安全法規，包括美國的加州消費者隱私保護法。舉例而言，這將使消費者擁有更多隱私權，包括瞭解商業機構蒐集了哪些個人資訊以及要求刪除這些資訊的權利。

由於絕大多數物聯網產品是透過Wi-Fi4實現的基本連接功能而有效運作，因此，這項標準在未來數年仍將廣泛應用於物聯網設計。根據ABI Research的數據，至2025年，內建Wi-Fi4的新裝置出貨量預計將達約5 億台，因此，將會對裝置支援WPA3等最新安全功能產生持續的需求，從而提供更強固的驗證、強化的加密強度與更強韌的關鍵任務網路。透過英飛凌CYW43439解決方案，設計人員能提供消費者所需要的網路連接，同時又能夠以WPA3安全標準實作產品所需的安全性。

英飛凌IoT RF部門資深產品行銷協理Jeff Baer表示，對許多IoT連網產品，例如智慧溫控器及其他消費性裝置而言，其連接都具有低頻寬、低工作週期的特性。英飛凌最新Wi-Fi/藍牙/BLE整合晶片讓客戶可運用最新、最先進的Wi-Fi WPA3安全標準，同時也可受惠於可靠的Wi-Fi4滿足連接需求，將成本降至最低。

CYW43439採用Wi-Fi4，提供強固、節能的效能表現，並獲得多項全球認證及具備通過認證的互通性。本產品系列可跨平台使用，適用於RTOS、Linux與Android等平台，以及軟體支援功能（包括針對多用戶的Wi-Fi與藍牙應用的進階智慧並存），可同時啟用多個連接，包含BLE Mesh網路。這些裝置透過為網路管理與音效應用提供主機SoC分載處理來減少CPU負荷，從而降低了系統功耗。其針對程式庫功能最佳化的軟體，讓使用者可隨時連線至行動裝置或任何雲端服務。

英飛凌的CYW43439解決方案和ModusToolbox軟體是設計人員能夠採用的最適合的物聯網開發系統之一，囊括了經精心打包的解決方案，能夠支援常用的生態系統與雲端管理工具。英飛凌CYW43439現已批量供貨。商業化模組亦可由業界領先的模組合作夥伴提供。

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