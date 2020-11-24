家家有本難念的經，日前一位人妻在網上大哭訴，婆婆因她無法受孕，當她的面，替兒子介紹一位更年輕貌美的女性。丈夫認出她的網路投稿不甘被誤會，也出面回應，並狠嗆「妳到底還想怎樣？」丈夫言論一出反遭網友痛罵。

一位人妻在20日匿名投稿《靠北婆婆2.0》，她在內文中提到婆婆當她的面介紹一個女生給丈夫，不僅年輕身材好，家境更是不錯，理由全是因為她被醫生診斷出無法生育，人妻悲痛的寫下，「我們是真心相愛的，為甚麼要這樣？不能生是真的是我的問題嗎？」

此篇文在當時引起不少網友回應，沒想到文章也釣出自稱是原PO老公的另篇投稿。男網友透露，他是家中獨子更是中部大企業的繼承人，屬地方上的望族，他無奈的回應，「在交往前就提過要有子嗣，事情變成這樣也不是雙方願意的，難道你認為是單方面的問題嗎？」

男網友更提到，過去夫妻兩人因遲遲無法受孕，跑遍10多間醫院與診所，檢查報告皆顯示妻子的體質無法受孕，就連試管嬰兒都沒有辦法。男網友氣急的丟出疑問「那你到底還想怎樣？」也明白她還想再嘗試其他間醫院，但母親已年邁，何時離世也不知道，並再次怒嗆「你就不能體諒我媽跟我的壓力嗎？」

夫妻倆公開在網上吵家務事，不少網友嗅到八卦味，蜂擁前來吃卦，留言區各方意見戰成一團，多數網友與粉專小編皆替人妻抱不平，大罵「希望老公可以用錢放生她....真的很不值的」、「現在都什麼年代了，還子嗣勒。」、「可以考慮砸大錢放生老婆嗎？讓老婆以後再好好找個好人家，過好生活」、「建議娶一隻母牛！一胎可以生好幾隻！」、「望族？那有機會找代理孕母吧？」；也有人認為「畢竟交往前就講了。所以也算有共識....現在的狀況...難說全部是男生錯」。

(中時新聞網)