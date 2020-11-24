去年楊姓女子在臉書轉貼文章，指監察院院長陳菊任高雄市長期貪汙，陳菊提起刑事自訴，台灣高等法院維持一審判決，認定楊女未為查證具誹謗惡意，且不因其自稱為家庭主婦或在事後取得身心障礙證明而得以免責，判處拘役50天，可易科罰金確定。

陳菊另提民事求償部分，一審認定楊女的言論，讓陳菊是否為正直清廉之政治人物受到質疑，對於她的名譽顯然造成一定程度之侵害，判楊女須賠償25萬元並在臉書道歉，二審改她賠償10萬元，仍須道歉。

判決指出，楊女在去年8月6日於臉書張貼「新潮流和陳菊在高雄貪污和挪用公款去競選，陳菊在高雄貪汙至少500億」「蔡英文的競選經費5億元是陳菊新潮流提供，在每個大學培養組織學生每年花5000萬」等，陳菊提起刑事及民事訴訟 。

刑事部分，一二審都認為，楊女在未設定閱覽權限的臉書，張貼足以毀損陳菊名譽之事，具有散布於眾之意圖，且所指摘內容亦非事實，構成散布文字誹謗罪，將她判處拘役50天，可易科罰金確定。

(中時 )