食藥署表示「快特止痛膜衣錠600毫克」因代工廠同成分藥品被驗出不純物超標，決定自主下架3批、共30萬顆藥品。(食藥署提供)

又有藥品回收，食藥署今天表示，「快特止痛膜衣錠600毫克」因代工廠同成分藥品被驗出不純物超標，決定自主下架3批、共30萬顆藥品，預計一個月內回收完畢。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布「快特止痛膜衣錠600毫克」回收警訊，食藥署藥品組科長洪國登接受媒體電訪時表示，此藥品為處方藥，主要治療風濕性關節炎、骨關節炎、緩解肌肉骨骼發炎引起的疼痛，許可證持有者雖為仲發實業有限公司，但平時由溫士頓醫藥公司代工藥品。

洪國登說，由於日前溫士頓醫藥公司生產的同成分藥品驗出不純物超標，仲發實業有限公司不確定其旗下藥品有無相關風險，決定自行回收3批號（QA-18001、QA-19001、QA-19002）產品，回收量約30萬顆，但至今尚未查到這款藥品流向及申報量，將進一步調查釐清。

洪國登指出，這款藥品預計一個月內回收完畢，呼籲用到此藥的民眾切勿自行任意停藥，對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論處方其他適當藥品。（編輯：張芷瑄）1091124

(中央社)