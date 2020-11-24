澳門「賭王」何鴻燊的25歲兒子何猷君，去年甜娶大陸超模奚夢瑤，小倆口並在去年10月產下兒子，幸福組成一家三口，不吝嗇放閃的何猷君、奚夢瑤也登上真人秀《幸福三重奏3》公開夫妻日常，節目也曝光何猷君吃醋的一面，他不讓奚夢瑤穿緊身褲出門，原因竟然是愛妻的屁股形狀太明顯。

在節目曝光的影片中，準備出門的奚夢瑤隨手挑了一件黑色緊身褲，也讓她渾圓翹臀和一雙長腿全都露，不過何猷君一看到就直問：「寶貝，妳這個褲子，是不是屁股顯得有點太過明顯了？」奚夢瑤聽完驚問：「很大嗎？」

何猷君接著說，不是大、不大的問題「是...很清晰可以看到妳屁股的形狀」，奚夢瑤也激動問：「這不是本來就這樣嗎」，何猷君接著轉過身反問：「妳看得到我屁股的形狀嗎？街上誰會那樣子？」最後奚夢瑤尊重丈夫意見，改穿寬鬆牛仔褲出門。

節目播出後意外曝光何猷君吃醋的一面，夫妻倆的日常互動相當甜蜜，網友也留言：「這夫妻太甜了」、「是個男人，都只允許自己的女人性感給自己看」、「長褲還好吧」。

(中時新聞網)