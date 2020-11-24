國家通訊傳播委員會（NCC）對中天新聞台做出「不予換照」決議，中天不服，昨（23）日遞狀聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院今表示，全案定11月30日下午2點半開庭，由天股法官陳雪玉承審。

NCC本月18日公布中天新聞台換照審查結果，7位委員全數投下反對票，決議不予換照，中天新聞台將於12月12日下架。據悉，依據《衛星廣播電視法》，中天不必走訴願程序，可直接提起行政訴訟，但因時間緊迫，昨先聲請定暫時狀態假處分，本訟部分將另擇期遞狀。

(中時 )