NCC不予換照 中天電視聲請假處分將在30日開庭 12:222020/11/24 中時 黃捷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 NCC對中天新聞台做出「不予換照」決議，中天23日向台北高等行政法院遞狀聲請定暫時狀態假處分。（黃捷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國家通訊傳播委員會（NCC）對中天新聞台做出「不予換照」決議，中天不服，昨（23）日遞狀聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院今表示，全案定11月30日下午2點半開庭，由天股法官陳雪玉承審。 NCC本月18日公布中天新聞台換照審查結果，7位委員全數投下反對票，決議不予換照，中天新聞台將於12月12日下架。據悉，依據《衛星廣播電視法》，中天不必走訴願程序，可直接提起行政訴訟，但因時間緊迫，昨先聲請定暫時狀態假處分，本訟部分將另擇期遞狀。 (中時 ) #中天 #換照 #假處分 #ncc #新聞台NCC 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天新聞22日全時段收視冠軍 主播盧秀芳無畏腳趾骨折遊行力挺言論自由 19:572020/11/23 娛樂 反萊豬、抗議新聞自由已死 羅智強宣布：再發動100輛公車繞總統府 09:162020/11/23 政治 最新民調出爐 萊豬、牛肉麵之亂太傷 蘇貞昌內閣滿意度暴跌 10:362020/11/24 政治 vivo台中體驗店結合售後服務盛大開幕 購機現賺萬元贈品 10:462020/11/24 科技 指綠對藍割喉割到斷 李乾龍預測下一個目標是這個 09:242020/11/24 政治 大豐電奇襲 52台補進CNN 04:102020/11/24 焦點要聞 中天換照案蔡政府堅稱尊重NCC獨立行使職權 游盈隆打臉：這是不可能的事 12:442020/11/24 政治 中天關台倒數 陳文茜：戒嚴威權的遺毒再度被啟動 08:262020/11/24 政治 韓國綾瀨遙只穿內衣解放身材 秀超狂纖腰火辣曲線 14:002020/11/23 名人 當報老闆走上街頭 04:102020/11/23 時論廣場 社會熱門新聞 中鋼運通高階主管登柴山秘境失蹤7日 「觀海崖」下尋獲已身亡 - 社會 荒唐！訓練營驚爆青少年「男女裸抱入睡」 家長見畫面氣炸 - 社會 少女與大叔淋酸桶屍案6嫌羈押 幕後「女魔頭」曝光 - 社會 馬國女大生遇害蔡英文坦承疏失 父：已提國賠 若不判死將爭取引渡 - 社會 女星陳艾琳丈夫車內充滿大麻味 遭警攔檢搜出大麻遭逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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