台灣民意基金會24日舉行全國性民調發表會，該民調顯示，55.4％的民眾不樂見中天電視台被撤銷執照關台。（劉宗龍攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）18日否決中天新聞台換照，遭質疑NCC照蔡政府劇本演出。台灣民意基金會今公布最新民調，不樂見中天新聞台被關台的民眾高達55.4％，比起上個月增加2.9％，而樂見關台的僅27.9％，相較上個月明顯減少4.6％。此外，近7成民眾不相信NCC是不受政治干預的獨立機關；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，政府堅稱NCC是獨立機關，決策不受政治影響，這是不可能的事情。

關於中天新聞台換照爭議，民調顯示有55.4％民眾不樂見中天被撤照關台、樂見僅27.9％，與上月相比，樂見關台的人明顯減少4.6％，反對的人明顯增加2.9％，游盈隆認為，蔡政府強關中天，將遭遇比上個月更強大的民意反彈。

前台南縣長蘇煥智表示，對於中天新聞台不續照理由，NCC應該要講清楚，因為支持中天關台的民眾，主要認為中天是紅媒，有國安疑慮，可是NCC不予換照完全沒提到這部分，連國安單位都說沒有國安問題，這就是問題所在。

蘇煥智說，支持言論自由不僅是因為中天換照案，另個因素是民進黨完全執政後，選舉階段充分看到網軍的力量，感受到言論自由受到民粹壓力，有人拿國家錢養網軍形成網路民意，某種層次也是整個網路言論自由受到打擊。

此外，針對是否相信NCC是不會受政治力量干預的獨立機關，不相信高達68.4％、相信僅21.8％，顯示民眾不相信NCC不受政治干預，值得一提的是，有高達32％的人強烈不相信，顯示NCC未建立民眾心目中應有的信任感。

游盈隆表示，NCC作為政府獨立機關，但會受到政治力干預的印象見解是台灣人常識，也是社會共識，不管總統府或行政院對民意是不知道，還是遲鈍盲目，堅持對民眾稱NCC是獨立機關，決策不受政治影響，民眾只會覺得是瘋子，因為這是不可能的事情，公信度非常少。

對於NCC不予中天新聞台換照決議，游盈隆認為，恐將引發後續社會大眾綿綿不斷的質疑，對NCC做為一個政府獨立機關的超然專業形象與地位也是一個傷害。

(中時 )