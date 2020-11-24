華為受制於美國切斷5G智慧型手機晶片供應鏈，17日宣布完全出售定位為中低階手機子品牌榮耀。其實華為因應危機出售業務或子公司並非首例，2001年將當時旗下最大子公司安聖電氣賣給美商艾默生電氣(Emerson Electric Manufacturing)，造就出被稱為網路電源界黃埔軍校的「華電-艾默生系」，如今在陸股就有10家屬此系統，總市值超過1800億人民幣。

面對危機時，華為創辦人任正非一向採取主動播離周邊業務，集中資源在核心領域策略，去年出售華為海洋股份，讓該公司海底電纜業務免於受今年美國「淨網」(Clean Network)計畫牽連，同時套現應對美國政府逐步收緊的打擊，就是一例。

出售安聖電氣(前身是華為電氣)時，華為正為網際網路泡沫破裂所苦，當時任正非還曾發表《華為的冬天》文章。華為決定將資源集中在數據通訊、行動通訊領域，因此以7.5億美元代價出售主攻電源部門的安聖電氣，這次交易當時被許多陸媒形容是出售心愛的寶物，來換取過冬的小棉襖。

在艾默生收購安聖電氣並加上其他中國區業務後，更名艾默生網絡能源公司，此後直到2016年在出售前，穩居大陸UPS(不斷電系統)與各種電源領域界霸主，許多技術團隊人員離職後創業，正式形成業界所謂「華電-艾默生系」。

據統計，至少10家陸股上市公司屬於創辦人或技術團隊出身於「華電-艾默生系」，包括滙川技術、藍海華騰、英威騰、中恒電氣、鼎漢技術、麥格米特等，幾乎涵蓋所有電子設備店員部門供應，市值最大滙川技術的變頻器產品在大陸市場長年位居前3、伺服器系統也名列前5，兩者總和市佔率更是陸資企業榜首。

除Ａ股(普通人民幣股票)以外，新創板也有多家公司與「華電-艾默生系」關係密切，也有評論指出華為這次資產剝離，竟推動電源控制整個產業發展。此外，在2009年為因應金融海嘯賣給美商惠普(HP)的華三通信(現為新華三集團)現在也是北京清華大學校辦企業、半導體國家隊紫光集團最賺錢的子公司之一，在路由器、交換機、無線網路上都名列大陸前茅。

由此可見，華為出售子公司除能助自身度過難關，也讓這些子公司有更好發展。不過值得注意的是，安聖電氣、華三通信都是賣給美商，在現今中美貿易、科技戰激化情勢下，這次出售榮耀能否還有同樣效果，值得觀察。

(中時新聞網)