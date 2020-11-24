闖空門被發現 竊賊情急跳排水溝受不了爬上岸求救 12:432020/11/24 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於大林國中前的鹿堀溝。（張亦惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於大林國中前的鹿堀溝。（張亦惠攝） 嘉縣消防局今天上午10點53分獲報大林國中前鹿堀溝有民眾溺水，消防人員11點到場時該名年約60歲男性已自行上岸，據了解，該男疑似是在附近闖空門後被發現，情急之下跳下水，卻因受不了而自行上岸，由警方戒護送往大林慈濟醫院急救。 位於大林國中前的鹿堀溝供給大林地區灌溉用水，過去有不少溺水事件發生，孰料這次卻是一起烏龍案件，讓消防人員疲於奔命，該男目前由警方戒護送往大林慈濟醫院急救，詳細案情待需警方調查。 (中時 ) #大林 #警方 #消防人員 #溺水 #醫院急救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迦納台商確診 包機返國救治 04:102020/11/24 生活新聞 疑投資土地獲利喬不攏 大叔慘成桶屍遭棄屍山區 12:352020/11/23 社會 車友用這「障眼法」躲高乘載成功上路 網抓出一缺失恐遭兩罰 09:572020/11/24 社會 元旦出遊看這裡 國道疏導措施公布 11:512020/11/23 生活 數支鋼管插爆特斯拉 駕駛頭部噴血毀容 23:212020/11/23 兩岸 空軍花蓮基地士官長輕生 送醫不治 04:102020/11/23 政治要聞 桶屍案主嫌狡猾 假釋殺少女後酒駕被逮 騙過法官再殺1人 23:002020/11/23 社會 現場直擊 竹林下埋男桶屍 兇手冷血指路 偏僻山路挖出大洞 20:502020/11/23 社會 休旅車自撞 噴飛5人釀4死 04:102020/11/23 社會新聞 腸鏡太有感 55歲男改無痛腸鏡找到癌 10:452020/11/23 健康 社會熱門新聞 中鋼運通高階主管登柴山秘境失蹤7日 「觀海崖」下尋獲已身亡 - 社會 荒唐！訓練營驚爆青少年「男女裸抱入睡」 家長見畫面氣炸 - 社會 少女與大叔淋酸桶屍案6嫌羈押 幕後「女魔頭」曝光 - 社會 馬國女大生遇害蔡英文坦承疏失 父：已提國賠 若不判死將爭取引渡 - 社會 人妻不孕 婆婆出招找富家女給尪 老公超瞎回應引網暴怒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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