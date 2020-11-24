位於大林國中前的鹿堀溝。（張亦惠攝）

嘉縣消防局今天上午10點53分獲報大林國中前鹿堀溝有民眾溺水，消防人員11點到場時該名年約60歲男性已自行上岸，據了解，該男疑似是在附近闖空門後被發現，情急之下跳下水，卻因受不了而自行上岸，由警方戒護送往大林慈濟醫院急救。

位於大林國中前的鹿堀溝供給大林地區灌溉用水，過去有不少溺水事件發生，孰料這次卻是一起烏龍案件，讓消防人員疲於奔命，該男目前由警方戒護送往大林慈濟醫院急救，詳細案情待需警方調查。

(中時 )