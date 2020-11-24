北京市人力資源和社會保障局23日公布，食品、汽車製造業、建築業等13個行業的最低工資保障為年薪2.64萬（人民幣，下同，約11.4萬台幣），較去年的2.592萬增加480元，即每月最低工資為2,200元（約9460台幣），有大陸網友表示，最低工資保障過低，難以維持基本生活支出，「買鹽都不夠鹹」。

北京市人力資源和社會保障局對多個行業設置工資指導線，保障民眾的最低工資收入，惟最低工資不包括勞動者在中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊工作環境或條件下的津貼，也不計入最低工資標準的其他收入，因此行業工資指導線的最低工資保障線僅為理論最低值，該部門強調，企業實際應用時，除極端情況外，並不需要參考此線。

最低工資一出，不少大陸網友表示難以接受，表示「北京買一套房那麼貴，拿這點工資，甚麼時候可以買房？」，另有網友認為，北京、上海、廣州都是繁榮大都市，最低工資不應該這麼低，「工資這麼少，每個月租房、水電、交通等費用都不夠，怎麼存錢」。

(中時 )