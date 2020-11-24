「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)還在自由市場打轉，他對波士頓環球報的記者表示，最近他與巫師老隊友沃爾(John Wall)、籃網隊杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)對打五對五，感覺非常好，他有自信新球季可以返回賽場好好表現。

湯瑪斯身高175公分不利於防守，但他2016-17球季在塞爾提克場均28.9分、5.9助攻、46.3%投籃命中率(兩分球52.8%)，躍升為球星級人物。可惜他年紀輕輕受臀傷所苦，近3年換了5支球隊(騎士, 湖人, 金塊, 巫師, 快艇)，生涯最高薪的一季僅720萬美元。

這次練球據湯瑪斯所說，沃爾、杜蘭特、厄文都很訝異他的狀況還不錯，感覺就像是昔日的湯瑪斯。「我的信心大增，我能甩開防守者了，本來我從離開塞爾提克之後就做不到了。當我可以擺脫MVP級球星的防守，表示我的爆發力和速度都回來了。」

湯瑪斯今年31歲，臀傷毀了他近幾年的巔峰期，「我上個球季等於是用單腳在對抗世界最強的一群籃球員，我被迫放棄專長的切入得分，只能倚仗跳投。現在我又有辦法攻進籃下了。」他今年2月停賽前被巫師換到快艇，隨即釋出，場均12.2分、3.7助攻。

(中時新聞網)