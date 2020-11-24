英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今天表示，正考慮把法官撤出香港終審法院；這是英國認為中國違反對香港的國際責任所做出的最新回應。

英國表示，北京在6月30日午夜前不久強行通過「港區國安法」，是違反1984年的「中英聯合聲明」。倫敦反對中國取消香港泛民主派議員資格，也不滿香港高層針對政治反對派以及讓異議人士噤聲做出的種種舉動，英國認為這些就是所謂的報復。

1997年香港主權移交中國前，英國統治香港150多年。

拉布在每6個月針對香港定期發布的最新「香港問題半年報告」前言中寫道：「這一直是、也會繼續是香港後移交歷史上最讓人擔心的時刻。」

他說，已開始討論要怎麼處理在香港終審法院的英國法官，「我已就何時檢討英國法官繼續擔任香港終審法院非常任法官是否恰當一事，和英國最高法院院長利德（Lord Reed）展開討論」。

香港政府回擊報告中「廣泛的攻擊和無根據的指控」，稱之為「不負責任的說法」。

根據中國官方新華社，中國外交部駐港公署對半年報告表達強烈憤慨和堅決反對。

(中央社)