蔡英文總統、台船公司董事長鄭文隆等人，今在台船公司高雄廠主持「潛艦國造建造案開工典禮」；鄭文隆致詞時大吐苦水，4年來有各種不宜對外說明的困難，包括新冠肺炎、阻礙本案發展的境外勢力，及國內莫名提到的批判、唱衰報導。

潛艦國造開工典禮今日在台船舉行，美國在台協會台北辦事處長酈英傑也出席觀禮，他還很熱絡的與退輔會主委馮世寬等人擊肘打招呼、拍照留念。

總統及鄭文隆致詞時，都提到潛艦國造這段期間，歷經外界各種質疑，總統說，「這一路走來，共同經歷過許多質疑和批評，甚至到今天為止，都還有人在懷疑，潛艦國造到底能不能成功」。

總統說，她知道，「因為其中涉及許多機敏、不宜透露的事項，只能承擔偽訊息的挑戰」，但她有信心，就像勇鷹高教機成功首飛的那一刻，所有謠言不攻自破一樣，今天潛艦的動工，就是證明實際成績，粉碎謠言的開始。

鄭文隆致詞時也提到，歷經4年努力，他們突破各種對外不宜說明的困難，終於完成開工準備；這些困難包括新冠肺炎的挑戰，還有阻礙本案發展的境外勢力，還有國內莫名提到的噪音及批判。

他說，面對這段時間冒出來的批評、唱衰及莫名其妙的報導，他們發揮潛艦最大特色，就是把引擎關掉，只有在偶爾不得已時，像潛艦一樣浮到水面上，發出一點聲明，做出一點必要的澄清，他們不希望太多言語交鋒，洩漏太多機密。

他說，跟總統報告，台船員工平均年齡只有34歲，所有員工，不論是直接參與或是間接參與，都是以打造國家首艘潛艦為榮。

此外，台船公司特地委託口罩工廠製作紀念版的口罩及高雄捷運一卡通，紀念這個歷史性的一刻，出席的貴賓包括蔡總統、海軍將領、酈英傑等，都戴上這款紀念版口罩。

台船吐苦水：境外勢力、國內莫名批判及唱衰報導阻礙潛艦國造發展。曾薏蘋攝

(中時 )