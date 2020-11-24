「屏東人比台北人有錢？」一名網友於PTT表示日前搭乘高鐵，一名男子點出了8個「真成功人士」的特徵，但話才說到一半，就被同車隔壁的阿桑打斷「這種人，我們屏東鄉下很多！」這一席話讓原PO好奇不已，問及「真有此事？」

原PO於PTT八卦版指出，日前搭乘高鐵，鄰座一名貌似企業家的男士，正滔滔不絕地向身邊的美女炫耀，教她如何從她人的身上分辨「真正的成功人士」？

該名男子舉出8點，像是「沒有名片、自己不開車、衣服沒logo、住的是獨棟房子、每天都午睡 、經常在郊區戶外活動 、錢包沒有現金、可以生兩個以上的孩子」。話才剛說完，立刻被車廂內另一名阿桑打斷，她表示「這種人，我們屏東鄉下很多！」此話一出，令原PO相當懷疑，並認為「我覺得成功人士就是現在房間裡有一台PS5。」

文章曝光後，底下有網友留言，「屏東貧富差距很大，鄉下確實有田喬仔」、「屏東2、3千萬式別墅，台北是2-3房」、「在鄉下生活過得簡單一點，這些不難」；但其中也有一位網友不認同反問「難道帝寶都是假有錢人？」

(中時新聞網)