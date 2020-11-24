日本日產汽車表示，12月將在日本市場推出，旗下大改款的年度風雲車系NOTE，希望能藉此跟同業豐田汽車的Yaris與本田汽車的Fit一較高下，也希望虧損連連的業績能夠由黑翻紅。

NOTE車系賣得嚇嚇叫，一直都是日產汽車金雞母。這次是經過8年後，除首次重新設計大改款外，並搭配e-Power油電混合動力科技系統。

日產的e-Power技術可讓汽油引擎能當成發電機，以供車載電池充電。不僅比純電動車大大減少充電時間，同時也不失電動車駕駛感，甚至比一般油電混合動力車更加地節能油耗。而且在過彎時，NOTE自動駕駛功能也可以輔助車主減緩車速。

日產汽車先前預估，至2021年3月底的財年，本業將會虧損3400億日圓，約32.5億美元，故已將自己產能與車款均縮減20%，希望能在未來3年內，省下高達3000億日圓營業費用。

同時，日產也希望在這3年期間，多推出對大自然更加友善的車款，並滿足日本，中國大陸以及美國，這3個重點業績區的消費者。日產發言人也強調，目前全新大改款NOTE車系只在日本地區販售，並沒有在其它市場推出的計畫。

(時報資訊)