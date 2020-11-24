美國半導體設備大廠應用材料股價再創新高，也拉抬台灣協力廠氣勢，京鼎(3413)前三季獲利創新高，EPS達11.57元，展望明年仍樂觀，繼股價站穩200元關卡後，盤中再度大漲11元達215元。

半導體設備及材料備品廠京鼎前三季獲利創新高，EPS達11.57元；展望明年，隨著半導體大廠持續進行先進製程投資，可望帶動業績持續成長。

京鼎前三季受惠大客戶對設備模組拉貨力道強勁，稅後純益9.57億元，年增155%，每股稅後純益11.57元。展望明年，看好半導體業將持續成長，隨著半導體設備需求增加，有助京鼎半導體製程設備模組、自動化設備等發展。

京鼎第三季每股淨利4.03元，前三季每股淨利達11.57元。展望第四季進入淡季，法人估營收表現較上季下滑，但全年營運仍可望挑戰新高。京鼎前三季合併營收73.97億元，與去年同期相較成長47.2%，平均毛利率年增4.1個百分點達26.1%，營業利益12.66億元，與去年同期相較成長逾1.6倍，歸屬母公司稅後淨利達9.57億元，與去年同期相較成長逾1.5倍，每股淨利11.57元。

美商應材13日公布亮麗財報，且隨著全球數位轉型加速，對半導體依賴加深，看好晶圓廠強勁的投資力道將一路延續至2021年。應用材料(Applied Materials, Inc., AMAT.US)周一上漲4.93%、收80.51美元，創歷史收盤新高，11月至今大漲35.9%。應材執行長(CEO)Gary Dickerson 11月12日指出，全球疫疾大流行加速推進原本就已進行中的關鍵科技，在家上班、在家學習以及電子商務帶動雲端數據中心與通訊基礎設施的投資。

(時報資訊)