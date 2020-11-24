半導體產業產能全線吃緊，IC載板族群近期再獲外資及市場青睞，今（24）日由景碩(3189)放量攻鎖漲停價84.7元、創近3月高點領軍，南電(8046)同步放量飆漲停至152.5元、創10年4個月高點，欣興(3037)亦放量勁揚6.61％至83.9元，亦登近1月高點。

觀察三大法人動向，以欣興最獲青睞，上周合計買超達1.81萬張、昨（23）日續買超達9451張。南電上周亦獲買超達3085張，昨日續買超787張。景碩上周則遭賣超1797張，但昨日亦獲反手回補182張。

受惠5G及物聯網（IoT）發展趨勢，強勁推升對運算及通訊能力需求，美系外資出具最新報告，看好ABF載板2020～2024年複合成長率（CAGR）將達17％。而天線封裝（AiP）市場規模可望在5年內成長達11倍，同步推升BT載板需求。

美系外資認為，景碩積極擴充ABF載板產能、且擁有紮實的BT載板客戶及技術，將成為掌握ABF載板及BT載板商機的最大受惠者，預估2020～2022年營收複合成長率（CAGR）將高達1.13倍，首度將景碩納入追蹤個股，給予「買進」評等、目標價135元。

亞系外資預期，ABF載板供需至少將吃緊至2022年底，ABF載板貢獻約5成營收、逾8成獲利的南電將成為最大受惠者，而客戶對系統級封裝（SiP）需求大增，亦可望使BT載板同步受惠，將評等自「劣於大盤」調升至「優於大盤」、目標價自117元調升至145元。

而近期遭逢山鶯廠大火衝擊的欣興，亦獲日系外資送暖，認為ABF載板長期結構性成長趨勢不變，欣興營運受火災影響可在半年後減輕，且將藉此改善BT載板產品組合、擴大對ABF載板產能支援，將評等自「中立」調升至「買進」、目標價自75元升至95元。

(時報資訊)