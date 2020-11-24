台灣大(3045)今(24)日宣佈與創星物聯合力推出AI車隊管理平台「車隊大管家3.0」，幫助企業用戶更精準、快速掌握車輛動態資訊，除了在車端、雲端技術突破之外，「車隊大管家3.0」導入AI加值服務，運用即時數據演算法，依照駕駛習慣進行風險係數預測，協助瞭解駕駛員駕駛行為與車況，預測及估算車輛保修與油料採購等時機，可助力倉儲業、物流業、運輸業、租車業等具車隊管理需求的業者，大幅提升管理效率及降低營運成本。

台灣大商務長吳傳輝表示，隨著科技進步與全球汽車市場發展，台灣大已做足準備，迎接C.A.S.E.帶來的巨大變革(Connectivity聯網化，Automation自動化，Sharing共享化，Electrification電動化)，在車聯網領域持續深耕與創新。本次台灣大與專精數據分析的車聯網服務夥伴創星物聯共同打造「車隊大管家3.0」，透過車端可聯網的硬體設備，搭配雲端系統平台，協助車隊主快速、精準追蹤車輛位置，並使用大數據分析持續優化演算法，建立日益精準的預測模型，為企業用戶精準掌握市場先機。

「車隊大管家3.0」透過車輛使用參數、道路狀況與圖資系統，運用AI演算技術建立車輛使用模型，同時分析駕駛行為，協助企業主掌握駕駛方式以預測駕駛員行車風險、車輛狀況等，進而降低車輛損害與事故之衍生成本。後端系統平台新增「電子圍籬」功能，可依照用戶需求，提供指定車號、地區、多車同步等多元監控管理模式，進一步預先設定如超速、怠速、失聯等異常駕駛條件，可自動以系統、簡訊或APP將異常狀態通報車隊管理者。

全新的「車隊大管家3.0」為企業客戶量身打造專屬的車隊管理平台，透過雲端資料庫，車隊管理者可線上查詢或離線下載指定車輛的行車軌跡；另外，傳統車機安裝硬體聯網設備約需1~2小時以上，「車隊大管家3.0」採用OBD(On Board Diagnostics車載自動診斷系統)快裝接頭，安裝僅需5分鐘，並且支援多種可擴充設備(如:胎壓偵測器、溫度感測器、燃油偵測器、行車紀錄器等)，成為車聯網大數據應用的重要車載系統。

(時報資訊)