北市外籍男子與從事業務的人妻4度上旅館開房，去年年中先生發現自己戴綠帽，以侵害配偶權為由求償300萬，但外籍男否認，辯稱自己是同性戀，對異性沒有感覺，但實則已與異性結婚。士林地院以手機簡訊中「嚮往永遠在一起」，認定已逾越一般男女交往分際，判決人妻、外籍男連帶賠償45萬元。

人妻與先生自2012年2月結婚，去年2月起，陸續在北市天母的旅館等處，4次發生超友誼關係，先生得知後，求償300萬元精神慰撫金。

但人妻否認外遇，並以先生在家中裝設監視器，多次要她滾出去，她不得已上旅館休息，並出示信用卡帳單，傳訊給外籍男只是為了幫助她離婚，故意虛構的假象。

外籍男則否認發生性關係，因為他身為同志，生理上只能與男人情感交流。

判決指出，兩人互傳訊息，通篇為互訴衷情、彼此思念，嚮往永遠在一起，人妻甚至對外籍男的家人表達嫉妒之意，已經逾越一般男女交往的分際，足以破壞人妻與先生的生活。

法官考量，外籍男承認與異性伴侶結婚，打臉不可能與人妻上床的說法，且雙方均為成年人，若真要幫助離婚，可尋求法律協助，提供婚外情的方式有悖常理，難以採信，考量雙方的學經歷，判決外籍男與人妻須連帶賠償先生45萬元。

(中時 )