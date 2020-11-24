新北市推動「惜食減廢」，環保局以源頭減量、環保宣導、惜食作為評鑑轄區業者，統計整體受評店家廢棄物減量成果達313公噸，減量率逾18％，24日舉行「109年新北市綠色循環商店暨環境維護優良頒獎典禮」，表揚169間「綠色循環商店」及31間「環境維護優良商家」，希望政府與民間共創永續新北。

環保局副局長張旭彰表示，市府透過評鑑推廣企業落實限塑、減少使用一次性餐具及惜食減量，要求業者透過系統管理將廢棄物減量納入標準化流程中，今年也邀請王品、瓦城及三商餐飲等大型連鎖餐飲集團加入，帶領民眾於消費行為中共同實踐環保生活。

本次共有169間門市獲得星級獎項，其中各業別成績最佳的店家亦額外獲得「環保尖兵獎」肯定；團體成績方面，三商餐飲、麥當勞、大潤發、以及頂好等企業在同業中脫穎而出獲得「企業形象獎」。

「惜食減量傑出獎」、「源頭減量傑出獎」及「環保宣導傑出獎」3項指標最傑出店家，則分別頒予欣葉小聚環球店、家樂福淡新店及麥當勞中和連城店。

(中時 )