印度德里19日一名17歲少年，因不滿小1歲的妹妹，與男生打電話講不停，警告多次發生爭吵時，氣的跑到房間裡拿出一把槍，朝妹妹的腹部開了一槍。雖然少女的肚子被轟一個洞，所幸送醫後沒有生命危險，開槍少年案發後已遭警方逮捕。

據《Nationalheraldindia》報導，當地警方調查，這對兄妹與父母住在一間公寓，哥哥平時放學都會到髮廊打工，貼補家用，妹妹則是輟學在家閒閒沒事，事發當天，哥哥見妹妹與一名男性友人電話聊不停，還不斷傳訊息給對方。

哥哥看不下去就警告妹妹：「不准再跟男生說話」，妹妹置之不理繼續講，便氣的痛罵對方，2人因而發生激烈爭吵，哥哥竟然衝進房內拿出一把槍，朝妹妹的腹部開了一槍，父母聽到巨大槍響急忙前來查看，看到女兒受傷才緊急送醫，並打電話報警將兒子逮捕。

警方表示，少年做案的手槍已經找到，雖然少年聲稱這把槍是過世友人給他的，但仍在查證中。遭槍擊的少女經醫院治療後，暫無生命危險。

(中時新聞網)