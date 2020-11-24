受到新冠肺炎疫情影響，許多移工原本規劃聘僱期滿後要返國，但卻因未有班機導致未能順利回國，勞動部因而開了兩次的「短期聘僱」，僱主可以為移工申請最長６個月的短期聘僱，但經檢討後，勞動部基於行政簡化、保障雇主及移工權益的前提下，不再延長短聘移工。

「短聘移工」為開放聘僱期滿後的移工，卻因沒有班機等問題等，可以藉此繼續在台工作，據統計，開放2次以來，共核准1989件，其中多數是產業移工達1849件、社福移工僅有140件。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，當初會開放「短期聘僱」是基於當時疫情需求，但申請短期聘僱時，僱主仍要拿聘僱許可名額申請，聘僱許可到期後又要來申請、增加行政成本，因此基於行政簡化、雇主用人權益、移工工作權益，不再延長短期聘僱。

薛鑑忠指出，因此日後期滿的移工就是回歸常態性處理，包括期滿續聘、國內承接、引進新移工等方式；但原本如要轉換僱主要在聘期內申請，考量部分移工目前可能在聘期結束、等待返國的時間中，此次也開放可以由僱主或移工申請轉換僱主。

據了解，目前主要移工來源國中，菲律賓、印尼、泰國等皆有班機，但越南仍採取包機制，因此目前滯留在台灣的移工多數為越南。

(中時 )