台中市長盧秀燕24日表示，台中堅持萊克多巴胺「零檢出」，台中學校午餐契約將嚴格把關，若業者使用萊豬將一律不錄用。（資料照，陳世宗攝）

美國萊豬預計明年元旦進口台灣。台中市長盧秀燕24日表示，台中堅持萊克多巴胺「零檢出」，台中學校午餐契約將嚴格把關，若業者使用萊豬將一律不錄用；並將要求業者肉品須附上國產產地來源及不含萊克多巴胺的證明。教育局長楊振昇說，只要查出業者使用萊豬，將立即終止契約並公布名單。

台中市議會24日進行市政總質詢，市議員羅永珍、李榮鴻、張瀞分、李中、張廖乃綸等人，關心美國萊豬進口議題；針對中央修訂的「學校外訂盒（桶）餐採購契約（參考範本）」，台中有無相關因應措施。

楊振昇表示，教育局配合中央修訂的團膳契約罰則記點，已嚴格要求業者不得採用萊豬，只要查出使用，一次罰則記20點並立即終止契約、公布業者名單；新北記點兩次終止契約，台中規範更加嚴格，只要發現業者使用萊豬則立刻終止合約。

楊振昇指出，行政院農委會農糧署的「三章一Q」，補助對象為國中小與附幼，市府也將參考議員意見，建議中央將高中及幼兒園納入保障，並嚴格要求所有學校配合使用國產豬。教育局已函文中市所轄學校，各級學校午餐豬肉生鮮豬肉食材一律採用具CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品(TAP)標章，或國產生鮮豬肉追溯之產品。

楊振昇說，肉類加工品應採用「肉品原料來源」為國產在地的優良產品；更要求各校每日依規落實午餐食材查驗，包含肉品來源證明文件、檢驗合格證明文件，並每日將食材資訊（含標章、生產者等）上傳至教育部校園食材登錄平台；教育局每日指派專人督導，確認各校午餐食材（含豬牛肉品）標章登錄皆應為國產標章的肉品。

(中時 )