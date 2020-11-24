黃鼎鈞醫師以模型說明「彈響髖」發生的位置。（羅浚濱攝）

上班族長久坐，小心「彈響髖」上身！55歲陳姓婦人長期久坐，屁股側邊緊繃疼痛，站、坐及躺都痛，行走日益困難，晚上睡覺翻身都會被「彈」到痛醒，台大竹東分院骨科醫師黃鼎鈞檢查發現，陳婦罹患是「彈響髖」。

黃鼎鈞指出，「彈響髖」是嚴重的髂脛束筋膜天生過緊或受傷後攣縮變緊，一般在腳從外八變成內八的時候，大腿骨的骨突點會跟筋膜接觸，就像彈吉他在撩撥吉他的弦一般，患者筋膜很像鋼索一樣，每次撩撥就會發出聲響、震動與疼痛，十分困擾。

罹患「彈響髖」的陳婦，初步解套注射並無法緩解，接受「髖關節鏡微創手術」，透過2個半公分的傷口，將過緊的筋膜放鬆，術後隔天緊繃大幅改善，走路也變順了，很快就恢復正常的工作與生活。

黃鼎鈞說，在大腿外側的彈響髖又稱「外彈響髖」，大腿內側鼠蹊部的彈響髖稱為「內彈響髖」，以往做人工髖關節的患者，最苦惱鼠蹊部會隨著動作產生疼痛，很怕整個人工關節要重換而不敢求醫，現在可透過髖關節鏡微創手術治療，不需重換人工關節。

黃鼎鈞指出，很多上班族一坐就是一整天，屁股深處可能出現痠痛，當屁股側邊有緊繃疼痛的時候，可以側躺屈膝觀察，如果雙膝合攏屁股側邊會痛，甚至難以合攏，或者越來越難以翹二郎腿，都有可能是彈響髖的初期。

他建議這時可透過伸展髂脛束來預防惡化，可以躺著坐，也可以坐著做，將膝蓋往對側拉，尤其是久坐或久站之後，或者運動之前當作熱身動作，都可以預防惡化至彈響髖。

(中時 )