一名網友今天早上快10點時到好市多，結果賣場空蕩蕩的讓，一點都不像是舉辦黑購節的樣子。(翻攝自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》)

美式賣場好市多舉辦「黑色購物節」在昨天開跑，將一直持續到周日(29日)結束，每天都推出百項商品供民眾搶購，一名網友在黑購節第二天到好市多逛，原本預期會有大批民眾來搶便宜，結果實際人潮讓她看傻眼了。

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》社團貼出照片，只見早上9點51分到賣場時人潮僅小貓兩三隻，平時擠爆的結帳區，放眼望去只有遠方的幾組客人，甚至一堆結帳櫃台都關起來沒開，一點也不像是有舉辦黑色購物節的樣子，連原PO看了都直呼「黑五第二天門可羅雀」，買氣有夠差。

對此，網友們看到超空曠的賣場照片後，紛紛留言「台灣人變聰明不上當了」、「被騙兩年，排了兩年隊，超不爽！」、「清庫存被看破手腳」。

經過網友分析，好市多黑五會淪落到這種地步，都是因為之前的活動把口碑做爛，「國外黑五是全面特價，特別商品是特別價，台灣是挑著賣...差好多」、「沒有破盤價，不再吸引人購買啦」、「不意外啊，沒什麼讓人驚喜的東西，折扣也很普通，乾脆不要辦」。

更有人指出，第二天特價的華碩 14吋雙螢幕筆電早就過時，「這個雙螢幕筆電是好幾年前的第8代CPU欸」、「11代都出了...」、「都什麼年代了，誰還買這台」。

(中時新聞網)