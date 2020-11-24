「鳴日號」吧檯車廂。（雄獅旅遊提供／陳祐誠傳真）

交通部台鐵局昨日宣布雄獅集團取得「鳴日號」5年經營權，雄獅今宣布首發列車將推出2天2夜跨年列車，1列由台北南港出發、1列由台中出發，12月31日晚上在列車上跨年，2列車再到台東太麻里會和，欣賞2021年元旦第一道曙光，每人行程售價約3萬元。

雄獅指出，12月31日至1月1日的鳴日號2天2夜「日初合鳴」跨年列車，分別自台北與台中出發，台北出發路線為「南港－太麻里－台東市－知本－鹿野－南港」，台中路線則為「台中－台南－高雄－太麻里－台東市－鹿野－花蓮瑞穗－池上－高雄－台南－台中」，旅客12月31日晚上11時50分一起在火車上跨年，再到太麻里會合，清晨5點抵達並欣賞台灣第一道曙光。

首發車共220個限量名額，南港出發的鳴日號，有1個客廳車廂、1個吧檯車廂、4個商務艙車廂；台中出發的鳴日號，有1個客廳車廂、1個吧檯車廂、2個商務艙車廂，共10節車廂首度載客亮相。車上餐飲部分，目前規劃為在地小點，明年4月起則會規劃備餐餐車、用餐餐車2種，把米其林等級美食搬上鳴日號。

雄獅總經理游國珍表示，鳴日號未來將推出5天環島遊、3天花東遊等行程，又例如規劃2至4月的櫻花主題列車，到阿里山、武陵農場，也會和林鐵接軌，估計每年創造1億營收。

雄獅集團董事長王文傑預測，未來30年，軌道將成為台灣人生活中常態性的交通工具，發展最具潛力的軌道經濟學，這也是雄獅集團的首重目標。雄獅宣示，將以集團的力量全力經營鐵道旅遊，運用觀光列車和每個車站與在地產業串接，並導入設計美學，隆重迎接「美學觀光列車」所代表的2022鐵道旅遊年。

王文傑說，雄獅非常榮幸獲得台灣青睞，以「鳴日號」啟動台灣鐵道旅遊，接下來要與優質旅遊同業合作，以日本、瑞士為標竿，建構以鐵道文化為本，且具台灣代表性的「國際級旅遊體驗」，提供以人為本的高端服務、推廣米其林美食，讓民眾能透過嗅覺、味覺、觸覺等感受到，「鐵道不再是單純的運輸工具，而是遊程一部分」。

(中時 )